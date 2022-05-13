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Son dakika: Enişte ve kaynına uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Enişte ve kaynına uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enişte ve kayını gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enişte ve kayını gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde ikamet eden M.B.'nin elinde uyuşturucu madde bulunduğu ve piyasaya sürme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 01 plakalı araçta ve şahsın eniştesi olan Ö.D.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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