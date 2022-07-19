Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağı düştü. Olay yerine ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi. Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından yaklaşık 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - PAPUA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pilot 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title