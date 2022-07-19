Son dakika... Endonezya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü Son dakika 3. sayfa haberine göre Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Endonezya'nın Java Adası'nda askeri eğitim uçağı düştü. Olay yerine ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi. Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından yaklaşık 1 saat sonra düştüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - PAPUA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pilot 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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