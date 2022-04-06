Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberler... Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Atatürk Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Kemal D.'ye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrikli bisiklet sürücüsü ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bisiklet, Polis, Konya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title