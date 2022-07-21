Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik arızasını gidermek için direğe tırmanan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik arızasını gidermek için direğe tırmanan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Güllügeç mevkiinde yaşandı. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mehmet Kırmızı akıma kapıldı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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