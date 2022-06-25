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Son dakika! Elbistan'da sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Elbistan'da sahte alkol operasyonu

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 9 litre sahte alkol ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 9 litre sahte alkol ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde bulunan bir ikamette sahte alkol olduğu bilgisini aldı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden evde arama yapıldı. Arama sonucunda 9 litre sahte alkol, 15 litre etil alkol ve 3 adet sahte alkol yapımında kullanılan anason aroması ele geçirildi. Söz konusu malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak H.A. (42) isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Elbistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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