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Son Dakika | Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Elazığ'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Son dakika haberleri: Elazığ'da, otomobilin şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Elazığ'da, otomobilin şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, dün Elazığ-Bingöl Karayolunun 38. kilometresi Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metrelik mesafeden takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazada, F.A. olay yerinde hayatını kaybederken Z.A., M.A. ve M.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ağır yaralılardan Meliha Arasan'da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybeden sayısı 2 oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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