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Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 3 tutuklama

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Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 3 tutuklama

Son dakika habere göre Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli tutuklanırken 33 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli tutuklanırken 33 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 33 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan' işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 14,53 gram metamfetamin, 2 kilo 913,20 gram kubar esrar, 214,83 gram toz esrar ve 0,47 gram eroin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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