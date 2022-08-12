Son Dakika | Elazığ'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı Son dakika haberler... Elazığ'da polisin son bir haftada uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Elazığ'da polisin son bir haftada uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor. Son bir haftada yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Çalışmalar sırasında 248,01 gram metamfetamin, 668,27 gram kubar esrar ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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