Son dakika! Silahlı kavgada parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Silahlı kavgada parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Silahlı kavgada parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu: 5 yaralı

Son dakika haberi... Elazığ'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ve o sırada parkta oturan 3 kadın yaralandı.

Elazığ'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ve o sırada parkta oturan 3 kadın yaralandı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Borat Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle husumetli olduğu Ç.A.O. ve A.B.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Ç.A.O. ve A.B.S. ile o sırada her şeyden habersiz parkta oturan 3 kadına isabet etti. Şüpheliler bölgeden kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan şüpheliler M.B. ve M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title