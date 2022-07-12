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Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberler: Elazığ'da bir kafede çıkan kavgada işletme sahibi tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Elazığ'da bir kafede çıkan kavgada işletme sahibi tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi G.B. ile Ü.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahibi silahla Ü.Ç.'yi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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