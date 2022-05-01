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Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da silahlı kavga : 1 yaralı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da silahlı kavga : 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk caddesi üzerinde berber dükkanı olan Z. Y., akrabası M.Ç. ile arazi davası yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından M.Ç belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.'ye üç el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.Y., ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan M. Ç. ise daha sonra polise teslim oldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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