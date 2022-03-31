Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: - Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

- Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay merkez İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, H.Ö ve S.Ö. vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title