Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

Edirne'de yılbaşından itibaren gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı.

Edirne'de yılbaşından itibaren gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 65 gram bonzai, 25 gram eroin, 168 gram esrar, 928 gram skunk, 514 gram metamfetamin, 9 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 395 lira ve 120 avro ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 36 şüpheliden 27'sinin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı ifade edildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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