Edirne'de orman yangınına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de orman yangınına müdahale sürüyorEDİRNE Edirne'de bir saat önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.
Edirne'de orman yangınına müdahale sürüyor
EDİRNE Edirne'de bir saat önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.
Edirne'nin Kapıkulu yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. AFAD, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangına müdahale aralıksız sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa