Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

SÜLOĞLU, EDİRNE (İHA) - Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolunun Süloğlu yol ayrımında bulunan dönüş kavşağında meydana geldi. Daha önceden de alkolden ehliyetinin 6 ay süreyle alındığı öğrenilen ve 3,20 promil alkollü olan Erol K. yönetimindeki 22 EL 092 plakalı otomobil, bayram dönüşüne geçen Mehmet Sürer'in idaresindeki 22 ABV 355 plakalı otomobiline, daha sonra da yön tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden Yasemin Sürer, Nur Sürer ve Elif Nur Sürer (anne) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yaralan 3 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkol ölçümü yapan polis ekipleri, sürücü Erol K'nın 3,20 promil alkol aldığını tespit etti. Alkolü sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Süloğlu, Edirne, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title