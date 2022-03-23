Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu madde satan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de uyuşturucu madde satan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce merkezde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, narkotik polisinin operasyonu neticesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 110 gram esrar, 255 gram metamfetamin, 17 sentetik hap, 240 adet ecstasy, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 TL ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da işlem yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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