Son dakika: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika habere göre Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y. A.'nın kullandığı 06 CCV 543 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile O.K.'nin kullandığı 34 EYE 609 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Y.A., O.K. ile S.K. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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