Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda, adli makamlarca da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan aranan Z.A. (34) yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Z.A., işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adresteki aramalarda, 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title