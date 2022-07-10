Son dakika... Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika... Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 17.00 sıralarında Hani istikametinden Dicle istikametine seyir eden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dicle girişindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, polis de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. 1'inin durumu ağır olan 4 yaralı, olay yerinde ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Dicle Hani 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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