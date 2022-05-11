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İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir grup arasında yaşanan sözlü tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Agit E'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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