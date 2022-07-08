Son dakika: Diyarbakır'da çocuğu darp edip gasp yapan şüpheliler tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Diyarbakır'da çocuğu darp edip gasp yapan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Diyarbakır'da çocuğu darp edip gasp yapan şüpheliler tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 yaşındaki çocuğu darp edip, mağdurun babasına ait iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan uzatma kablosunu çalan iki şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 yaşındaki çocuğu darp edip, mağdurun babasına ait iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan uzatma kablosunu çalan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, mağdurun babası, kısa süre ayrıldığı iş yerine geldiğinde, burada beklemekte olan çocuğunun darp edilmiş ve iş yerindeki uzatma kablosunun çalınmış olduğunu gördü. Mağdur çocuğun babasının ihbarıyla harekete geçen Bismil Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan kamera kaydı incelemelerinin ardından kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için gece yarısı operasyon düzenleyen Bismil Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.İ. (29) ve F.D. (22) isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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