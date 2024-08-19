SON DAKİKA: Dilan Polat tutuksuz mu yargılanacak? Son dakika gelişmeleri!

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Horoz, mahkemenin Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması yönünde karar aldığını belirtti. Peki, Dilan Polat tutuksuz mu yargılanacak? İşte detaylar...

DİLAN POLAT TUTUKSUZ MU YARGILANACAK?

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Polat, tutuksuz yargılanacak.

TUTUKSUZ YARGILANMAK NE DEMEK?

Tutuksuz yargılanmak, bir kişinin yargılama süreci boyunca tutuklanmayıp serbest bırakılması anlamına gelir. Bu durumda, kişi mahkemeye çıkarılmayı ve yargılamayı beklerken özgürdür; ancak belirli şartlar altında, örneğin adli kontrol veya yurtdışına çıkma yasağı gibi, belirli kısıtlamalar uygulanabilir.