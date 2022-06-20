Son dakika: Denizli'de son 1 haftada 120 trafik kazası meydana geldi - Haberler

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Son dakika: Denizli'de son 1 haftada 120 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Denizli'de son 1 haftada 120 trafik kazası meydana geldi

Son dakika habere göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54'ü maddi hasarlı, 66'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 120 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54'ü maddi hasarlı, 66'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 120 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 13 ile 19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 22 bin 148 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 475'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 120 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 66'sı yaralanmalı, 54'ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 158 okul servisi denetlenirken, 8 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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