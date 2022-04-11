Son Dakika | Denizli'de son 1 haftada 108 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59'u maddi hasarlı, 48'i yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 108 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 4 ile 10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 21 bin 380 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 4 bin 998'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 108 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 1'i ölümlü, 48'i yaralanmalı ve 59'u maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 28 okul servisi denetlenirken, bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa