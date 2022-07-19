Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça'ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Polis Merkezi Amirliği tarafından uzun süren takip sonucunda düzenlenen operasyonda B.Y (27) ve G.A (20) isimli şahıslardan çok sayıda Uyuşturucu Hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Muğla Datça 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title