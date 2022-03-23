Son dakika: Dağdan kopan kaya parçası kazaya neden oldu: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika: Dağdan kopan kaya parçası kazaya neden oldu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Dağdan kopan kaya parçası kazaya neden oldu: 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan'da, dağın yamacından koparak yola düşen kaya parçası kazaya neden oldu.

Erzincan'da, dağın yamacından koparak yola düşen kaya parçası kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan İran uyruklu 5 kişiden 4'ü yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 77 AA 293 İran plakalı araç seyir halindeyken dağdan kopup yola düşen kaya parçası sürücünün hakimiyetini kaybetmesine sebep oldu. Panikle yoldan savrulan araç içerisinde bulunan İran uyruklu 5 kişiden 4 yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde AFAD ekipleri de incelemelerde bulunarak dağdan düşebilecek kaya parçalarına karşı tedbir aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Son dakika: Dağdan kopan kaya parçası kazaya neden oldu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Tragger, İran, 3. Sayfa, Haberler

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