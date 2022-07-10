D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen gizemli kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen gizemli kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, D-100 karayolu Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonu D-100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce sürücü kanlar içerisinde bulundu. Silahla yaralandığı iddia edilen sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bariyerlere çarpan kamyonun etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Adapazarı-Sapanca yolu D-100 karayolu Adapazarı bağlantı yolu da gizemli kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title