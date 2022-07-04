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Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Çorum'da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi

Son dakika haberlerine göre İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması, faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan özel ekipler son 6 ayda 117 hırsızlık olayını aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması, faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan özel ekipler son 6 ayda 117 hırsızlık olayını aydınlattı.

Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren jandarma özel ekipleri, kentte 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 45 Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, 22 evden hırsızlık, 14 İş yerinden hırsızlık, 2 Otodan hırsızlık, 10 Baz istasyonlarından hırsızlık, 9 Kamu Kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 3 Haberleşme ve Enerji Nakil kablosu hırsızlığı ve 12 Diğer hırsızlık olayı aydınlatılarak, bu hırsızlık olaylarının faili olarak toplam 131 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık olayları ile ilgili olarak gözaltına alınan 131 şüpheli zanlıdan bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir bölümünün ise adli soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, vatandaşların özellikle hırsızlığa konu olabilecek eşyalarını yeteri kadar emniyet tedbiri almadan açıkta bırakmaması, hobi bahçelerinde bulunan evlerin kapı ve pencerelerini kilitli bir şekilde bulundurması ve karşılaşılan şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacağını bildirdi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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