Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da devrilen kamyonetin şoförü yaralandı.
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da devrilen kamyonetin şoförü yaralandı.
Kaza, Çorlu - Tekirdağ yolu 15. kilometrede Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden E.C. idaresindeki 20 KP 120 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Can, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa