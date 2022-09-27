Son Dakika | Çine'de tır devrildi: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde Söğütçük Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Aslan yönetimindeki 45 YA 4149 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Aslan araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli olay yeri incelemesinin ardından Aslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Çine'de tır devrildi: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.