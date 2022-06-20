Son dakika... Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Adana'da geçen yıl kızı öldürülen ve dün eski kayınbabası tarafından katledilen Hatice Barış, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Adana'da geçen yıl kızı öldürülen ve dün eski kayınbabası tarafından katledilen Hatice Barış, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kozan'da geçen yıl Mayıs ayında pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayetinin ardından dün Saimbeyli ilçesinde eski kayınbabası Mustafa K. tarafından öldürülen Hatice Barış'ın cenazesi Kozan'daki Asri Mezarlığa getirildi. Hatice Barış'tan geriye kalan oğlu ve kızı annelerini gözyaşları ile uğurladı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hatice Barış dualar arasında toprağa verildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika... Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.