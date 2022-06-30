Son dakika... Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika... Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şüphelisi olarak tespit edilen 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şüphelisi olarak tespit edilen 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 3. katındaki dairesinde Sırrı S.(60) ile yaşayan Gökhan Kısacık (26), evine gelen Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında 'alacak verecek' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda evine gelen 3 kişi tarafından darp edilen Gökhan Kısacık'ın camdan aşağı atıldığı iddia edildi. Darp edildikten sonra binanın 3. katından aşağı atıldığı iddia edilen ve ağır yaralanan Gökhan Kısacık, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 26 yaşındaki Gökhan Kısacık, hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin gidebilecekleri adresleri takibe alan ekipler, Emine B, Mert E. ile Mesut T.'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Hayatını kaybeden Gökhan Kısacık'ın yanında bulunan 60 yaşındaki Sırrı S.'nin yaralandığı öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title