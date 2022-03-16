Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cansız bedeni inşatta bulundu - Haberler

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Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cansız bedeni inşatta bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cansız bedeni inşatta bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde açık cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü, inşaat halindeki evde ölü olarak bulundu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesinde meydana gelen olayda açık cezaevinden izinli çıkan ve yakınlarının kendisinden haber alamadığı öğrenilen 31 yaşındaki Ahmet Yılmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yakınları ve güvenlik güçlerinin yaptığı aramada Ahmet Yılmaz'a ait 20 AHM 64 plakalı otomobil, inşaat halindeki bir evin önünde görüldü. İnşaat halindeki binaya giren yakınları Ahmet Yılmaz'ı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken dururken buldu.

Son dakika... Cezaevinden izinli çıktı, inşatta ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Son dakika... Cezaevinden izinli çıktı, inşatta ölü bulundu

Vücudunda herhangi bir yara izi tespit edilemeyen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale, Denizli, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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