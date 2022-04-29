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Son Dakika | Cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da hakkında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden 5 gün önce firar eden zanlı polis tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da hakkında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden 5 gün önce firar eden zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında silahlı yağma suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 4 suçtan hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 5 gün önce cezaevinden firar eden O.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlının bir ikamette saklandığı istihbaratını alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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