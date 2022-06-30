Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi Son dakika haberler: Çanakkale'de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Hüda Kaya Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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