Son Dakika | Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Van'ın Çaldıran ilçesinde İran plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Van'ın Çaldıran ilçesinde İran plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaldıran Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isimi ve plakası öğrenilemeyen İran plakalı otomobil seyir halinde iken kaza yaptı. İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Trafik kazında yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çaldıran İran Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Çaldıran'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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