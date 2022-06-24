Son Dakika | Büyükşehir personeli Marmaris yangınında teyakkuz halinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Büyükşehir personeli Marmaris yangınında teyakkuz halinde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Büyükşehir personeli Marmaris yangınında teyakkuz halinde

Son dakika haberi... Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında aktif görev alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında aktif görev alıyor. İtfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Onlarca hayvan hayata döndürülüyor

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği çalışmalarda, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler yangınlardan zarar gören hayvanların tedavisi için mesai harcıyor. Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürüyor. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale ediyor. Hayvanların sahiplerine ise tedavinin devamı için yara merhemi, antibiyotik ve dezenfektan veriliyor.

Araçlara yakıt desteği sağlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında mücadele eden ekiplere araç, ekipman ve personeli ile önemli bir destek sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, yakıt tankeri ile yangında mücadele eden araçlara bulundukları yerde yakıt desteği sağlıyor. Bunun yanı sıra mobil bakım araçları ile yangın yerlerinde arızalanan araçların bakım onarımları yapılarak göreve devam etmeleri sağlanıyor.

Kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapılıyor

Marmaris ilçesinde yoğun çalışmaların devam ettiği orman yangınlarında Büyükşehir ekipleri, yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşların yemek ihtiyaçları da gideriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ikram araçları ile yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşlar kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapılıyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Tragger Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title