Bursa gündem haberi | Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen Bursa haberine göre Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İznik- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UG 4258 plakalı kamyon karşı yönden gelen 34 ANB 346 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak sürüklendi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (Mehmet Buldu - İlkay Altay/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenişehir Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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