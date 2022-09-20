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Son Dakika | Bursa'da lise öğrencileri ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Bursa'da lise öğrencileri ölümden döndü

Son dakika haberi: Orhangazi'de motosiklet ile okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi, önünde seyir halindeki yine aynı okula giden bir bisikletliye çarptı.

Orhangazi'de motosiklet ile okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi, önünde seyir halindeki yine aynı okula giden bir bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan, her üçü de aynı okulun öğrencisi gençler yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Orhangazi'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde lise öğrencisi B.T. (15) babasına ait 16 APE 621 plakalı motosiklet ile arkasına da yine aynı okulda okuyan arkadaşı E.K.'yi (15) de alarak okula gitmek isterken, okul yakınlarında yine aynı okulda öğrenci olan T.T.'nin (15) kullandığı bisiklete çarptı. Jandarma binası önünde meydana gelen kaza sonrasında 3 lise öğrencisi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Jandarma Komutanlığı personeli yaparken, ihbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı öğrencilere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri gençleri Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi Orhangazi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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