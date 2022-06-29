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Son dakika: Bursa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Bursa'da korkutan yangın

Son dakika haberleri... Bursa'da barakada çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Bursa'da barakada çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2'nci Sever Sokak'ta meydana geldi. Mahallelinin İhbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal ederek çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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