Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı - Haberler

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Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda.

Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

BURSA Bursa'da bir genç, üç kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan genç, eline aldığı kaldırım taşıyla kendini bıçaklayanları kovaladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgarlar sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde kız arkadaşıyla birlikte birini bekleyen bir genç, üç kişilik bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kısa sürede tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüşürken, üç kişilik gruptaki gençlerden ikisi yanlarındaki bıçakla diğer genci iki yerinden bıçakladı. Yaralı genç yerden aldığı parke taşını kendini yaralayanları kovalamaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga ve bıçaklanma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şüpheli üç genci yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

Son dakika haber: Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda... Kendini bıçaklayanları parke taşıyla kovaladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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