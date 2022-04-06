Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

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Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberine göre Burdur'da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1'i tutuklandıEdinilen bilgiye göre, Burdur'da Bucak-Antalya kara yolu üzerinde içerisinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 4 kişinin araçları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.

ANTALYA (İHA) - Burdur'da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da Bucak- Antalya kara yolu üzerinde içerisinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 4 kişinin araçları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin şüpheliler üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda 100 gram kubar esrar ve 60 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ş., H.K. ve Ş.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ş. ise tutuklandı. - BURDUR

Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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