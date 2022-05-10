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Son Dakika | Bolvadin'deki çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Bolvadin'deki çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde önceki gün yaşanan çarşı yangının başlama anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde önceki gün yaşanan çarşı yangının başlama anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Bolvadin ilçesinde 8 Mayıs 2022 tarihinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri yanmıştı. Yangın sonrasında ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bir kasap dükkanında çıktığı tahmin edilen yangının başlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın sonrasında incelenen güvenlik kameraları sırasında yangının başlama görüntüleri ortaya çıktı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Yangın, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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