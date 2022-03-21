Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında arbede çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına tepki gösterenlerin çıkardığı olaylara ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına tepki gösterenlerin çıkardığı olaylara ilişkin 14 öğrencinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları, usul hakkında beyanda bulundu. Sanık avukatları, usule yönelik talepleri konusunda mahkemenin ara karar tayin etmesini istedi. Hakimin talepleri ara karara bağlamadan diğer işlemlerin yapılamayacağını öne süren avukatlar ile hakim arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından uyarıları dikkate almayan bir avukat, hakimin kararıyla salondan zorla çıkarılmak istendi. Diğer avukatlar ve duruşmada izleyici olarak bulunan CHP milletvekilleri, avukatın zorla dışarı çıkarılmasına tepki gösterdi. Milletvekillerinin ve duruşmadaki avukatların adliye güvenliğine engel olması üzerine hakim duruşmaya ara vererek, salondan ayrıldı. Aranın bitmesinin ardından hakim, salona kimseyi almadı. Avukatlar ve milletvekilleri bu duruma tepki gösterirken, arbede yaşandı. İçeriye girmek isteyen avukatlar ve milletvekilleri mahkeme salonunun kapısını yumrukladı. Yaşanan gerginliğin ardından hakim duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa