Bingöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA - 3. Sayfa
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Bingöl'ün Genç ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 271. Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
AA / Rıdvan Korkulutaş - 3. Sayfa