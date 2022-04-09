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Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Bilecik'te seyir halindeki ticari aracın önünde seyreden tırın römorkuna çapması sonucu 1 kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki ticari aracın önünde seyreden tırın römorkuna çapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine seyir halindeki Ö.A. idaresindeki 16 AIF 94 plakalı ticari araç Delielmacık köyü mevkiine geldiğinde A.Y. yönetimindeki 16 ZY 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ticari araç sürücü Ö.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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