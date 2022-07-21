Son Dakika | Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı Edinilen son dakika gelişmesine göre Bozüyük'te şüpheli araca yapılan aramada tarihi eser niteliğinde nesne ve kazı malzemeleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Bozüyük'te şüpheli araca yapılan aramada tarihi eser niteliğinde nesne ve kazı malzemeleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarına ulaşıldı. Ekipler, aldıkları istihbari bilgiler dahilinde şüphe duyulan araçta ve şüpheli şahısların evlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda; 2 adet dedektör, 43 adet sikke, 17 adet muhtelif eski eser ele geçirtildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli E.P. ve Ö.P isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Hisarcık Jandarma Bozüyük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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