Son Dakika | Bıçaklı gaspçı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bakkala giren gaspçı, polis ekiplerince yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bakkala giren gaspçı, polis ekiplerince yakalandı. Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bakkalda meydana geldi. 15 yaşındaki İ.Y. İsimli genç, bakkala girdi ve işyeri sahibi M.F'den sigara istedi. Sigarayı eline alan şüpheli, elindeki bıçağı bakkal sahibine sallamaya başladı. O sırada devriye atan polis ekipleri, olayı fark ederek şüpheli kıskıvrak yakaladılar. İ.Y. İsimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstiklal Caddesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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