Son dakika... Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü - Haberler

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Son dakika... Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

Son dakika 3. sayfa haberi: Beylikdüzü'nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre iki çocuk annesi Ayla Kartal, 14 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan yere düşerek ağır yaralandı. Kartal, düştüğü yerde hayatını kaybetti. Ayla Kartal'ın yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kartal'ın öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelenmesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ayla Kartal'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay hakkında röportaj veren bir vatandaş, "Kadını yerde yatarken gördük ve sağlık ekiplerine haber verdik, ölmüştü. Düşmesini görmedik" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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