Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği görevlilerinin yapmış olduğu operasyonda, Yeni Besni Mahallesinde bulunan bir ikametin bahçesinde 21 kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili aynı aileden M.Ş., K.Ş., B.A. ve C.T. isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hisarcık Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title